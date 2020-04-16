В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса

В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, сотрудники находятся на самоизоляции, под контролем медиков, обследованы все, кто контактировал с заболевшими. В тюрьме проведена дезинфекция, усилены санитарно-эпидемиологические меры.

В тюрьме в Балашове запрещены длительные и краткосрочные свидания, прием посылок и передач, а также проведение всех массовых мероприятий.

Как информирует УФСИН по региону, свидания также приостановлены и в других пенитенциарных учреждениях Саратовской области.

В ведомстве также рассказали, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории региона, заболевших коронавирусом в настоящее время не выявлено.