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16.04.2020 07:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зарплатное плацебо

В Новосибирской области медикам компенсировали незаконно урезанные стимулирующие выплаты, но проблема фактического снижения доходов врачей не решена
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 83(8137)
По представлению прокуратуры Бердска, врачи городской больницы получили компенсацию за незаконное снижение стимулирующих выплат в январе этого года. В общей сложности руководство медучреждения перечислило работникам свыше шести миллионов рублей. Однако это капля в море по сравнению с реальным падением доходов региональных врачей за последние месяцы.

Как сообщил корреспонденту "РГ" прокурор Бердска Роман Сивак, в конце 2019-го надзорное ведомство провело в горбольнице проверку исполнения контрактных обязательств и выяснило, что клиника задолжала поставщикам более двадцати миллионов рублей. Администрацию обязали рассчитаться.

- Долги были выплачены, однако врачи уверены, что руководство больницы рассчиталось по контрактам за счет снижения стимулирующих выплат персоналу, - отмечает Роман Сивак. - На основании опубликованной в СМИ информации прокуратура провела проверку уже в части соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что за январь действительно были неполные выплаты стимулирующих.

Фото: iStock
Минтруд: Удаленная работа не приведет к снижению зарплаты

Между тем это большая доля в структуре зарплаты медицинского работника, которая включает, например, оплату ночных часов или работы по выходным. В бердской горбольнице решение о сокращении выплат коснулось сразу 820 человек.

- Были найдены какие-то формальные причины вроде большого числа свободных коек. Хотя все понимают, что в новогодние каникулы заполнить койки на сто процентов невозможно, - поясняет Роман Сивак. - Мы внесли представление об устранении нарушения. Пока что оно рассматривается, но тем не менее больница сразу погасила долг.

Администрацию учреждения ждут серьезные штрафы на основании возбужденных административных дел по статье о неполной выплате зарплаты в установленный срок.

Можно было бы считать это разбирательство сигналом для руководителей других больниц, где на фоне указа президента об удвоении окладов медработникам срезали стимулирующие выплаты. Однако в большинстве случаев главврачи действуют в рамках закона: администрация больницы по своему усмотрению устанавливает размер оплаты ночных часов, выходных дней и даже компенсаций "за вредность". Так что кардинально на положение дел в областном здравоохранении бердская история не повлияет.

Между тем "РГ" писала (N 293 за 26 декабря 2019 года) о ситуации в крупнейшей больнице Советского района Новосибирска ГБУЗ НСО "ЦКБ", где после повышения оклада вдвое работники фактически стали получать на треть меньше. Недавно в клинике сменилось руководство, однако на уровень зарплат это никак не повлияло. В ответе на запрос "РГ" о причинах снятия с должности прежнего главврача больницы глава регионального минздрава Константин Хальзов прокомментировал ситуацию кратко: трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, перед новым главврачом ставится задача укрепления и развития лечебного учреждения.

Однако ситуация представляется гораздо серьезнее, нежели внутренние дела одной из больниц.

- В разных клиниках оплата ночных часов сократилась по-разному: где-то оставили надбавку в пятьдесят-шестьдесят процентов сверх дневного оклада, а у нас в больнице она упала практически до законного минимума - до тридцати процентов. Врачи в отделениях стали получать примерно на пятнадцать-двадцать тысяч рублей меньше, в зависимости от того, сколько работают ночью и в выходные. И такая тенденция по всей стране, - уверяет один из специалистов ЦКБ. .

Прямая речь

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты РФ:

- Мы с коллегами из минздрава РФ разрабатываем единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат для того, чтобы сформировать четкие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы в здравоохранении. Сегодня виден существенный перекос в структуре зарплат в медицинских учреждениях. Мы хорошо понимаем, что необходимо поднимать долю оклада. Это касается и других отраслей социальной сферы - в министерстве труда сформирован план-график изменения отраслевых систем начисления зарплат. Подход будет отработан на сфере здравоохранения.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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