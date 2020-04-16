В Красноярске задержан подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске сотрудниками ФСБ задержан 14-летний подросток, который готовил вооруженное нападение на школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, юноша 2006 года готовил нападение на одну из школ краевого центра. В ходе обысков у него обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также предметы, предположительно являющиеся самодельными бомбами.

Кроме того силовики нашли средства связи, а также личные дневники, в которых содержится информация о планируемом нападении. По информации силовиков, задержанный подросток собирался устроить стрельбу в одной из школ. Нападение он планировал осуществить 19-20 апреля.