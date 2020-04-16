В минстрое Алтайского края прошли обыски

Утром 16 апреля в здании министерства строительства и ЖКХ Алтайского края сотрудники региональных управлений ФСБ и СУ СКР провели обыски.

Корреспонденту "РГ" подтвердили эту информацию в одной из силовых структур. В ближайшее время ожидается официальное заявление СУ СК РФ по Алтайскому краю.

О том, что в краевых органах ЖКХ может разразиться скандал, стало понятно еще на прошлой неделе, когда 50-летний начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов написал 9 апреля заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации источника "РГ", правоохранители сегодня задержали Андрея Голубцова.