В Дагестане при лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2110 и Lada Priora погибли пять человек, трое из них - подростки.

Как сообщает пресс-служба МВД республики на своей jabwbfkmyjq странице в Instagram, трагедия произошла на 80 километре автодороги Махачкала - Верхний Гуниб, между населенными пунктами Урма и Кулецма.

По предварительной информации, 21-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину 41-летнего жителя села Кадар Буйнакского района.

В результате ДТП скончались пять человек, а еще один госпитализирован.

Кроме того, в этот же день на седьмом километре автодороги Буйнакск - Верхний Каранай 32-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ-21093 и врезался в дерево. Водитель был госпитализирован, а его пассажир погиб.