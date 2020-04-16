В Дагестане застрелили водителя, открывшего огонь по силовикам

В Табасаранском районе Дагестана водитель открыл стрельбу по правоохранителям. Как сообщает "Интерфакс", ответным огнем мужчина был ликвидирован. инцидент произошел возле села Дарваг.

Инцидент произошел возле села Дарваг. Сотрудники специального назначения и Центра противодействия экстремизму пытались остановить автомобиль, в котором, предположительно, находился мужчина, сотрудничающий с незаконными бандформированиями.

Водитель открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки он был ликвидирован. Его личность устанавливается. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет.