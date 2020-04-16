17-летнего калининградца будут судить за убийство из арбалета

Несовершеннолетний калининградец обвиняется в причинении смерти по неосторожности 79-летнему мужчине, которого он застрелил из арбалета.

Случайное убийство произошло в одном из поселков Светловского городского округа в июне 2019 года. Как сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области, обвиняемый находился там вместе с приятелем в съемной квартире и прихватил туда блочный арбалет винтовочного типа и стрелу к нему, которые приобрел втайне от матери.

По версии следствия, юноша спускался по лестнице на первый этаж дома, держа в руках заряженный стрелой арбалет, не поставленный на предохранитель. Когда он находился на нижних ступенях лестницы, друг одернул его за плечо, в результате чего юноша случайно выстрелил из арбалета.

Выстрел оказался роковым для 79-летнего хозяина дома, лежавшего на диване в комнате на первом этаже. Стрела попала ему в голову. С открытой проникающей черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в больницу, где он умер 1 октября 2019 года от полученного ранения.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Сбор доказательств по уголовному делу завершен, дело в ближайшее время будет передано в суд.