На шоссе Псков - Гдов в ДТП погибли три человека

На трассе Псков - Гдов в районе деревни Елизарово произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Tiida и Ford Galaxy. Оба водителя и пассажир Nissan скончались на месте, пассажир второго автомобиля госпитализирован с травмами. Он выжил благодаря тому, что был пристегнут ремнем безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Движение по трассе перекрыто, организован объезд через деревню Верхолино.