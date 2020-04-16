Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция

Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту "исчезновения" семьи из Петрозаводска с двумя несовершеннолетними детьми. Их обнаружили на самоизоляции в собственной квартире, криминальной подоплеки нет, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Следкома.

Семью с двумя сыновьями - 15 и четырех лет - правоохранительные органы объявили в розыск. Они долго не выходили на связь - с 24 марта, не отвечали на телефонные звонки и не открывали двери своей квартиры.

В итоге полицейские вместе с сотрудниками Следкома попали в квартиру к безвестно исчезнувшей семье. Оказалось, что с ними все в порядке. Они находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались.

Как добавили в Следкоме, в ведомстве примут процессуальное решение по итогам проверки.