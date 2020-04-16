В Петербурге на директора строительной фирмы напали с ножом

В Северной столице возбуждено дело по факту покушения на убийство. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.

Информация и том, что на перекрестке улицы Парашютной и дороги в Каменку у обочины стоит автомобиль Land Rover Discovery Sport, а рядом сидит мужчина с ножевым ранением, поступила через службу 112. Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали "скорую", пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии - у него повреждена шея.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", - уточнили в полиции. - Выясняются обстоятельства, при которых мужчина получил ранение.