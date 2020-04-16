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16.04.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге раскрыта серия мошенничеств в отношении пенсионеров

Текст: Мария Голубкова

В Петербурге мошенники обманывали пенсионеров под предлогом установки видеодомофонов. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвами аферистов, представлявшихся сотрудниками специализированной фирмы, стали пятеро жильцов одного дома на Богатырском проспекте. Все потерпевшие - женщины в возрасте от 81 до 90 лет.

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- Они вводили в заблуждение граждан под предлогом установки или замене оборудования, похищали денежные средства и более на связь не выходили, обещанные услуги не оказывали, - рассказали в полиции. - Во всех случаях ущерб варьировался от 10 до 65 тысяч рублей.

В общей сложности добычей мошенников стали 140 тысяч рублей. Сейчас они задержаны. Как установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, стариков обманывали двое мужчин в возрасте 32 и 36 лет.

- Оба нигде не работают, - уточнили в главке. - Старший из них - житель Ростовской области, проживающий в Петербурге у своего сообщника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. С учетом отягчающих обстоятельств - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину - виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

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