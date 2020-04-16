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16.04.2020 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном торжестве

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону )

В Батайске Ростовской области зафиксирован случай массового заболевания коронавирусом. Всего за сутки в этом небольшом городе-спутнике Ростова-на-Дону выявлено 14 случаев заражения.

В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок

По некоторым данным, распространителем вирусной инфекции стала гостья, прибывшая на семейный праздник в Батайск из столицы. При этом местные жители нарушили самоизоляцию и массово собрались в одном месте.

"Это очень печальный пример того, что происходит, когда плюют на самоизоляцию: женщина, вернувшись из Москвы, пришла на общее шумное торжество, с большим кругом участников", - заявила руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова.

Тем временем региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) распространил информацию о правилах поведения граждан, прибывающих в Ростовскую область из других регионов. Среди них обязательным условием является обеспечение самоизоляции на 14 дней после приезда от других людей, в том числе членов семьи. Если нет возможности для изоляции, это время можно провести в обсерваторе.

По данным на 16 апреля, прирост заболевших в Ростовской области за сутки составил 41 человек. При этом 10 человек выздоровело. 1403 находится под медицинским наблюдением , 1388 из них на самоизоляции по месту жительства. Больше всего заболевших в Ростове-на-Дону (62 случая).

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