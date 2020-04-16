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16.04.2020 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейский участвовал в легализации угнанных иномарок

Текст: Анна Юркова

В Крыловском районе Кубани перед судом предстанут 36-летний бывший инспектор МРЭО ГИБДД и 31-летний предприниматель из Кущевского района, обвиняемые в легализации угнанных автомобилей и последующей их продаже. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Кубани
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По версии следствия, мужчины вместе с другими неустановленными лицами (в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство) с декабря 2017 года  по ноябрь 2018 года зарегистрировали с помощью подложных документов семь автомашин премиум-класса - Lexus, Porsche, Toyota, Mazda, которые были угнаны из Москвы и Московской области. Затем транспортные средства они сбывали приезжим - гражданам других субъектов РФ.

- В преступной группе были четко распределены роли, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Предприниматель искал доверенных лиц, которые бы выступали собственниками похищенных иномарок. Сотрудник полиции регистрировал дорогостоящие автомобили в МРЭО ГИБДД. В результате своих незаконных действий участники легализовали семь автотранспортных средств на сумму свыше восьми миллионов рублей.

Кроме того, по информации ведомства, сотрудник полиции летом 2018 года получил взятки в размере 40 тысяч рублей за постановку на учет автомобилей без их осмотров.

Как рассказали, в СУ СКР, злоумышленников были выявлены сотрудниками УФСБ России по краю. В во время расследования уголовного дела правоохранители провели 30 экспертиз, в том числе почерковедческие и фоноскопические. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений - часть 4 статья 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" - предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со  штрафом до одного миллиона рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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