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16.04.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму полиция ликвидировала сеть сбыта синтетических наркотиков

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Республике Крым ликвидирована разветвленная сеть сбыта синтетических наркотиков, которая действовала в нескольких городах и районах полуострова. В СИЗО отправлены участники преступной группы, организовавшие устойчивый канал поставок на полуостров N-метилэфедрона, мефедрона и амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба УМВД Республики Коми
В Коми группой сбытчиков наркотиков руководила мать двоих детей

В Алуште наркодилеры арендовали съемную квартиру, которую использовали как перевалочную базу для хранения и расфасовки порошка. После изъятия первой партии наркотиков полицейские задержали в Гаспре 35-летнего мужчину, перевозившего партию запрещенных веществ. Автомобиль для криминального бизнеса в целях конспирации был взят на прокат. На нем наркотики развозили в Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялту, Алушту и другие города, где была создана сеть тайников для бесконтактного розничного сбыта зелья.

- В общей сложности в разных местах хранения наркотиков сотрудники полиции изъяли несколько сотен свертков с порошкообразными веществами, общий вес которых превышает 110 граммов, - рассказали в пресс-службе МВД. - Согласно действующему законодательству это считается крупным размером. Если учесть, что средне-разовая доза некоторых разновидностей изъятых наркотиков составляет 0,02 грамма, благодаря усилиям оперативников во дворы и на улицы не попало несколько тысяч доз.

Следственный отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Приговора суда они будут дожидаться в следственном изоляторе.

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