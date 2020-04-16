В Севастополе рыбака оштрафовали за нарушение самоизоляции

Нахимовский районный суд Севастополя назначил административный штраф местному жителю, который отправился на рыбалку несмотря на режим самоизоляции.

Мужчина рыбачил 8 апреля на причале в Аполлоновой бухте по улице Пляжная, 4, надев медицинскую маску, рассказали в пресс-службе суда. На него был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Мужчина признал вину, суд принял это во внимание и назначил минимальный штраф 1000 рублей.

Это первое судебное решение о назначении штрафа за нарушение режима самоизоляции в Севастополе. Аналогичные материалы уже поступили во все районные суды города и будут вскоре рассмотрены.

Санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа для граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.