В Екатеринбурге задержали банду, грабившую приходивших на свидания мужчин

Екатеринбургские полицейские задержали уличных грабителей, которые в интернете находили искавших вторую половинку людей, и грабили их, когда те приходили на свидание. В банду входили пятеро молодых парней и девушка, они отбирали у потерпевших деньги и ценности, передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Поздно ночью 13 апреля в правоохранительные органы с разницей в несколько часов поступили два сообщения об идентичных грабежах на улицах Индустрии и Старых Большевиков. В обоих случаях неизвестные угрожали расправой мужчинам 25 и 26 лет и отбирали у них телефоны, деньги и банковские карты. Ущерб составил 14 000 и 104 000 рублей.

"Сотрудники полиции опросили пострадавших и выяснили следующее: оба молодых человека в соцсетях познакомились с одной и той же девушкой, которая после переписки приглашала встретиться возле ее дома. На месте, однако, их встречала не новая знакомая, а пятеро парней с битами", - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Сотрудники угрозыска вычислили "прекрасную незнакомку", и следующую встречу ей назначил уже оперативник под прикрытием.

"Полицейские задержали шестерых участников преступной цепочки. Ими оказались местные жители ранее не судимые двое 20 лет, 19 лет и трое несовершеннолетних - 17, 16 и 17-летняя девушка", - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.

По слова членов банды, грабить незадачливых искателей отношений они начали потому, что их товарищу надо было вернуть долг. Судя по изъятой переписке, в планы приятелей входило напасть на 82 мужчин.

Как добавили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, четверым молодым людям предъявлено обвинение в грабеже. Расследование продолжается: в деле могут появиться новые эпизоды.