Новости

Колумбия освободит четыре тысячи заключенных из-за коронавируса 12:55
Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети "РЖД-Медицина". 12:48
Видео: Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома" 12:43
АвтоВАЗ начал онлайн-продажи автомобилей Lada 12:42
В Екатеринбурге задержали банду, грабившую приходивших на свидания мужчин 12:41
В Томске запустили дрон для доставки лекарств и анализов 12:37
Заказчики бунта в ангарской колонии установлены 12:36
В Москве резко снизился суточный прирост новых случаев COVID-19 12:35
Медики Крыма получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19 12:27
Путин поручил сократить сроки испытаний препаратов от коронавируса 12:19
Буланова чувствует себя хорошо и постит из больницы фото макарон 12:14
В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи 12:11
Под Тулой найдено боевое знамя московского ополчения 12:09
Организаторы "Кинотавра" сообщили о переносе фестиваля 12:04
Названо число таксистов, установивших приложение для проверки пропусков 12:01
АвтоВАЗ отказался от празднования юбилея своей знаковой модели 12:01
В Крыму монастырь на Фиоленте стал обсерватором из-за случая COVID-19 11:59
Омские музыканты на самоизоляции сыграли опенинг "Игры престолов" 11:59
Венские кладбища предлагают услугу "виртуальный гроб" 11:57
Немерюк рассказал, как в магазинах следят за безопасностью кассиров 11:50
В СКФО число заболевших коронавирусом превысило 700 человек 11:50
Пятьсот тысяч крымчан отправят в санатории для поддержки курортной отрасли 11:47
Вышел трейлер фильма про Капоне с Томом Харди и Кайлом Маклахленом 11:46
В Киргизии пасхальные богослужения во всех храмах пройдут без прихожан 11:38
На Алтае экс-чиновника задержали за взятку в два миллиона рублей 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
16.04.2020 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге задержали банду, грабившую приходивших на свидания мужчин

Текст: Татьяна Воробьева
Екатеринбургские полицейские задержали уличных грабителей, которые в интернете находили искавших вторую половинку людей, и грабили их, когда те приходили на свидание. В банду входили пятеро молодых парней и девушка, они отбирали у потерпевших деньги и ценности, передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Поздно ночью 13 апреля в правоохранительные органы с разницей в несколько часов поступили два сообщения об идентичных грабежах на улицах Индустрии и Старых Большевиков. В обоих случаях неизвестные угрожали расправой мужчинам 25 и 26 лет и отбирали у них телефоны, деньги и банковские карты. Ущерб составил 14 000 и 104 000 рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В Астрахани задержали грабителей, истязавших жертв на камеру

"Сотрудники полиции опросили пострадавших и выяснили следующее: оба молодых человека в соцсетях познакомились с одной и той же девушкой, которая после переписки приглашала встретиться возле ее дома. На месте, однако, их встречала не новая знакомая, а пятеро парней с битами", - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Сотрудники угрозыска вычислили "прекрасную незнакомку", и следующую встречу ей назначил уже оперативник под прикрытием.

"Полицейские задержали шестерых участников преступной цепочки. Ими оказались местные жители ранее не судимые двое 20 лет, 19 лет и трое несовершеннолетних - 17, 16 и 17-летняя девушка", - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.

По слова членов банды, грабить незадачливых искателей отношений они начали потому, что их товарищу надо было вернуть долг. Судя по изъятой переписке, в планы приятелей входило напасть на 82 мужчин.

Как добавили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, четверым молодым людям предъявлено обвинение в грабеже. Расследование продолжается: в деле могут появиться новые эпизоды.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Министр экономики не смог получить "нулевой" кредит для малого бизнеса
Коронавирус и дешевая нефть перетряхнули список богатейших россиян
Под Горловкой начался первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Киевом
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе