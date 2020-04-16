В Москве открыли линию для обращений о нарушениях в период пандемии

Прокуратура Москвы открыла горячую линию для обращений о нарушениях в период пандемии. Как сообщает сайт столичной прокуратуры, жители могут сообщать о нарушении социальных и трудовых прав.

Горячая линия, открыта в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45.

Также прокуроры принимают вызовы при нарушении прав субъектов предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности, можно сообщить о нарушениях введенного в городе режима повышенной готовности, санитарно-эпидемиологического законодательства, о завышении цен на социально значимые продукты, жизненно необходимые лекарственные препараты и прочее. Каждый случай будет проверяться и при наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Телефон горячей линии прокуратуры Москвы: 8-495-955-36-14 и 8-495-955-36-08

Кроме того, можно обращаться в территориальные отделы. Их номера указаны на сайте прокуратуры.