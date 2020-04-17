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17.04.2020 09:10
Рубрика: Экономика

Банки сообщили о мошенничестве с пропусками в Москве

Текст: Ольга Игнатова
Мошенники начали предлагать помочь в оформлении электронных пропусков.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как пишет РБК, выявили новый способ мошенничества банки - ВТБ, Сбербанк и Росбанк. Установлено, что мошенники под видом соцработников обзванивают банковских клиентов и предлагают помочь с оформлением цифровых пропусков. Особенно часто они звонят людям пожилого возраста.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Истинной целью мошенников является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования. Клиенты ВТБ уже пожаловались в контакт-центр банка на подобные звонки. В банке заявили, что сумели предотвратить утечку личных данных, и передадут информацию в правоохранительные органы.

В Сбербанке также были обнаружены попытки подобного мошенничества. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов сообщил, заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 появилось много новых способов мошенничества. Например, появились сайты, на которых якобы можно проверить, есть ли у человека штраф за нарушение карантина и разрешение на перемещение по городу.

Компания Group-IB ранее рассказала о появлении ресурсов по продаже фальшивых пропусков, а также выявила мошенническую рассылку о штрафах за нарушение карантина.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал Распространение коронавируса COVID-19

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