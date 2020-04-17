Двух жителей Дагестана будут судить за убийство 2003 года

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Дагестана, обвиняемых в незаконном обороте оружия, разбое и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в конце марта 2003 года третий фигурант уголовного дела, ныне находящийся в международном розыске, привлек двух своих знакомых к совершению преступления. Их жертвами стали двое граждан Азербайджана, которые приехали с крупной суммой в Дербент для покупки леса.

Встреча якобы для деловых переговоров произошла в доме организатора убийства. Его подельники выстрелили из пистолетов в гостей. Подозреваемые забрали 38,8 тысячи долларов США. А тела убитых вывезли в холмистую местность Дербентского района и сожгли.

Расследование осложнялось давностью событий. Фигуранты отрицали причастность к событиям 17-летней давности. Однако следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Третий участник скрылся от органов предварительного следствия. Ему заочно предъявлено обвинение.