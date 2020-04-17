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17.04.2020 11:37
Рубрика: Происшествия

ФПА просит правоохранителей ограничить допросы и проводить их в масках

Текст: Владислав Куликов
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к руководителям правоохранительных органов с просьбой обеспечить всех участников следственных действий, включая адвокатов и их доверителей, индивидуальными средствами защиты от заражения. В первую очередь: одноразовыми масками, перчатками и дезинфицирующими растворами.

Как подчеркнул Юрий Пилипенко, обращение вызвано желанием предотвратить усугубление эпидемиологической ситуации. "Если время еще не упущено и можно что-то сделать, то это нужно сделать", - пояснил он.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Федеральная палата адвокатов заостряет внимание на том, что в условиях пандемии коронавируса следователи зачастую настаивают на проведении следственных действий, не относящихся к категории неотложных, в том числе с участием подследственных лиц, находящихся в СИЗО. Например, проводятся допросы. При этом часто не обеспечиваются элементарные, обязательные в настоящее время противоэпидемиологические меры.

Как полагает Юрий Пилипенко, если процессуально ответственным лицом принято решение о необходимости проведения следственного действия, им должно быть обеспечено выполнение минимальных противоэпидемиологических требований в отношении всех участников такого следственного действия

В свою очередь вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев сообщил, что из регионов поступают сигналы о нарушениях ограничительных и противоэпидемиологических мер представителями правоохранительных органов.

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Например, по словам Михаила Толчеева, в Чувашии следователь пригласила адвоката по назначению, то есть предоставленного человеку государством, и начала допрос. В ходе допроса защитник выяснил, что у подозреваемой на руках имеется предписание о необходимости изоляции в больнице как прибывшей из Прибалтики и имеющей первичные симптомы заболевания. Адвокат потребовал незамедлительно прекратить допрос. Однако следователь настаивала на проведении других процессуальных действий. И только обращение президента палаты к заместителю руководителя МВД Чувашской Республики прекратило эти попытки. На следующий день подследственную из изолятора временного содержания срочно госпитализировали в связи с развитием характерных симптомов.

"Адвокаты в подобных случаях, которых по стране немало, не могут рассчитывать на больничный или другие выплаты, как следователи и судьи. Они и их семьи рискуют остаться один на один со своими проблемами, и это, безусловно, вызывает озабоченность сообщества", - отметил вице-президент ФПА РФ.

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