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17.04.2020 20:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воронежец рассказал, зачем распространил фейк о COVID-19

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция возбудила против таксиста административное дело по факту распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Живущий в райцентре 31-летний таксист узнал от жены, что якобы в соседнем поселке два человека заразились COVID-19. Не проверив информацию, он записал голосовое сообщение о новых инфицированных и разместил его в закрытом чате для водителей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Я сделал это с благими намерениями. Хотел предупредить коллег, - рассказал таксист полицейским.

Вскоре о фейке стало известно правоохранителям и на мужчину завели дело по статье 13.15 КоАП (распространение в СМИ и телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной и общественно значимой информации).

- Правонарушитель признал свою вину и принес извинения пользователям интернета. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей, - рассказала представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова. Собранные полицией материалы переданы в суд.

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