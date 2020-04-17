Воронежец рассказал, зачем распространил фейк о COVID-19

Воронежская полиция возбудила против таксиста административное дело по факту распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Живущий в райцентре 31-летний таксист узнал от жены, что якобы в соседнем поселке два человека заразились COVID-19. Не проверив информацию, он записал голосовое сообщение о новых инфицированных и разместил его в закрытом чате для водителей.

- Я сделал это с благими намерениями. Хотел предупредить коллег, - рассказал таксист полицейским.

Вскоре о фейке стало известно правоохранителям и на мужчину завели дело по статье 13.15 КоАП (распространение в СМИ и телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной и общественно значимой информации).

- Правонарушитель признал свою вину и принес извинения пользователям интернета. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей, - рассказала представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова. Собранные полицией материалы переданы в суд.