В Пермском крае перед судом предстанет "ведьма"-мошенница

В городе Лысьва Пермского края завершено расследование в отношении 64-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей № 159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудниками полиции было установлено, что женщина знакомилась на улице с пожилыми людьми и предлагала услуги по снятию порчи. Для выполнения обрядов обвиняемая просила у потерпевших ювелирные украшения, заворачивала их в бумагу и производила различные "магические" манипуляции. В завершении свой работы она возвращала свертки, но просила их не разворачивать несколько дней.

Когда обманутые граждане спустя время разворачивали свертки, то вместо своих драгоценностей находили в них камни и другие предметы. Одной из потерпевших таким образом был нанесен ущерб в размере 300 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.