В Ульяновске при обыске у гаражных воров нашли гранатомет

Сотрудники ульяновской полиции расследовали серию гаражных краж. Заподозрили двух жителей областного центра: одному 35, другому 49 лет. При обыске в доме одного из подозреваемых неожиданно обнаружился целый арсенал оружия, включая гранатомет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В частном доме полицейские изъяли автоматическое оружие, обрезы охотничьих ружей, гранатомет, несколько гранат", - говорится в сообщении.

Впрочем, нашлось и краденое добро из чужих гаражей - велосипеды, силовые агрегаты, инструменты и другие вещи. Возбуждено уголовное дело.