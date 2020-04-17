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17.04.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске при обыске у гаражных воров нашли гранатомет

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники ульяновской полиции расследовали серию гаражных краж. Заподозрили двух жителей областного центра: одному 35, другому 49 лет. При обыске в доме одного из подозреваемых неожиданно обнаружился целый арсенал оружия, включая гранатомет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России

"В частном доме полицейские изъяли автоматическое оружие, обрезы охотничьих ружей, гранатомет, несколько гранат", - говорится в сообщении.

Впрочем, нашлось и краденое добро из чужих гаражей - велосипеды, силовые агрегаты, инструменты и другие вещи. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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