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17.04.2020 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае оставили под арестом

Текст: Дмитрий Мальков

Красноярский краевой суд продлил сроки содержания под стражей гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера компании Евгения Александрова. Все они проходят подозреваемыми по делу о прорыве дамбы жертвами чего стало 17 человек.

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О продлении срок содержания под стражей просило следствие. Суд счел доводы СК по краю обоснованными и оставил Ковалькова, Еганова и Александрова в СИЗО еще на два месяца.

Всем фигурантам дела инкриминируется "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, раним утром 19 октября прошлого года произошел разрыв каскад технологических дамб золотодобывающей артели "Сисим" в районе поселка Щетинкино Красноярского края. В результате вода обрушилась на общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, более 20 пострадали, судьба троих остается неизвестной.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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