Минюст защитил право арестованных на встречи с адвокатами без свидетелей

Министерство юстиции России оперативно отреагировало на обращение Федеральной палаты адвокатов (ФПА) на нарушения в СИЗО №1 Иркутска.

Как рассказали в ФПА, несколько дней назад появилось сообщение, что на входе в изолятор появилось объявление, в котором говорится, что встречи заключенных с адвокатами возможны только в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, представители адвокатского сообщества напомнили, что обвиняемый и защитник вправе иметь свидания друг с другом наедине и конфиденциально, без ограничения их числа и продолжительности. Как сообщил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, министерство юстиции РФ, получив от организации данные сведения, обратилось во ФСИН России. Аналогичное обращение было направлено в органы прокуратуры.

В пятницу пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области проинформировала, что "встречи защитников с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводятся в установленном законом порядке". "Руководством ГУФСИН России по Иркутской области каких-либо распоряжений, направленных на предоставление подозреваемым, обвиняемым и осужденным встреч с защитниками только совместно с сотрудниками следственных органов, не издавалось", - следует из заявления.

В Федеральной палате адвокатов проводят мониторинг ситуации по всей стране, как складывается ситуация с соблюдением прав граждан на квалифицированную юридическую помощь в период противоэпидемиологических мер.