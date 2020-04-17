Первого жителя Омска оштрафовали за нарушение самоизоляции

Кировский районный суд признал жителя Омска виновным в нарушении режима самоизоляции.

Омича, передвигающегося по городу на своем личном автомобиле, остановили сотрудники ГИБДД. Объяснить, почему он не находится дома, автомобилист не смог.

- Таким образом, указанный гражданин не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщает Кировский районный суд города Омска.

В отношении автомобилиста было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Суд признал его виновным в совершении данного правонарушения и приговорил к штрафу в размере 1 тысячи рублей.