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17.04.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первого жителя Омска оштрафовали за нарушение самоизоляции

Текст: Наталья Граф (Омск)

Кировский районный суд признал жителя Омска виновным в нарушении режима самоизоляции.

Фото: vk.com/nskmdk
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Омича, передвигающегося по городу на своем личном автомобиле, остановили сотрудники ГИБДД. Объяснить, почему он не находится дома, автомобилист не смог.

- Таким образом, указанный гражданин не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщает Кировский районный суд города Омска.

В отношении автомобилиста было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Суд признал его виновным в совершении данного правонарушения и приговорил к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

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