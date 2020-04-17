СК РФ возбудил еще два уголовных дела после бунта в колонии в Ангарске

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после бунта в колонии ИК-15 в Ангарске, в том числе об организации массовых беспорядков.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СК России, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории колонии - их порядка двухсот человек.

В пятницу, следственными органами СК РФ по Иркутской области были возбуждены еще два уголовных дела - о дезорганизации деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии, а также об организации и участии в массовых беспорядках.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту бунта в колонии.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что ежедневно на территории исправительной колонии работают следователи СК России, проводится ряд следственных действий. Во время расследования уголовных дел, следователям предстоит допросить более 2 тысяч свидетелей - сотрудников исправительной колонии и осужденных.