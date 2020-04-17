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17.04.2020 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК раскрыли двойное убийство, совершенное в Дербенте 17 лет назад

Текст: Наталья Козлова

Центральный аппарат Следственного комитета совместно с ФСБ и МВД России закончил дело двух граждан - Анвера Бабаева и Ирзакули Дадашева - которых обвинили в целой серии очень серьезных преступлений, совершенных почти два десятка лет назад. Им предъявили обвинения в нескольких статьях УК РФ - "Незаконный оборот оружия", "Разбой", "Убийство двух и более человек".

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Вот что рассказали в Следственном комитете. В конце марта 2003 года гражданин Зульфетдин Джелилов договорился со своими знакомыми Дадашевым и Бабаевым убить и ограбить двух граждан Азербайджана. Джелилов под предлогом покупки леса предложил этим гражданам с деньгами приехать в дагестанский Дербент.

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Бабаев и Дадашев приезжих расстреляли и забрали у погибших 38 800 долларов. Потом на автомобиле, за рулём которого сидел Джелилов, они вывезли тела за город и сожгли. Джелилов сбежал и был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения - заключения под стражу.

В СК рассказали, что расследование осложнялось давностью преступления, тем, что следы убийцы как могли, скрыли. Но следствие считает, что смогли собрать достаточно доказательств. Сегодня уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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