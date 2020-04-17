В колониях Петербурга и Ленобласти появятся терминалы для видеозвонков

В исправительных колониях Петербурга и Ленинградской области в ближайшие дни будут установлены видеотерминалы, которые позволят осужденным звонить близким по видеосвязи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый аппарат появился в женской исправительной колонии №2. Терминал представляет собой экран, который транслирует изображение с камеры мобильного телефона абонента. При этом он сам оснащен видеокамерой. По этому устройству осужденные могут звонить своим близким по 15 минут в день.

Вообще в исправительных колониях осужденным разрешены ежедневные телефонные звонки. В обычное время разрешены и краткосрочные, и длительные свидания. Но сейчас из-за сложной эпидемической обстановки свидания отменены и чтобы поддержать осужденных, в колониях решили внедрять видеосвязь.

Поначалу в той же исправительной колонии №2 осужденные общались с близкими через компьютер по специальным приложениям. Но это не всегда удобно, во-первых, компьютеры используются в хозяйственной деятельности колонии, во-вторых, далеко не у всех родственников осужденных есть дома компьютеры с микрофонами и видеокамерами.

Видеотерминал позволяет созваниваться по любым мессенджерам. Таким образом, близкие осужденных могут быть на связи, даже если у них есть в наличии только самый простой телефон с видеокамерой.

Примечательно, что видеозвонки в колониях квалифицируют не как свидания, а как обычные телефонные переговоры.