В Ленобласти 10-летний мальчик избил молотком пенсионерку

В городе Всеволожске Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства нападения 10-летнего мальчика на пожилую женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ребенок избил пенсионерку молотком и отобрал у нее банковскую карту.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство". Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь, а сам нападавший скрылся.

Подозреваемого нашли не сразу, сама пострадавшая, судя по всему, также не идентифицировала его как 10-летнего мальчика.

Установлено, что нападавший ребенок также живет во Всеволожске.