В Петербурге подполковник ДПС задержан за дачу взятки

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в даче взятки коллеге. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 38-летний командир Отдельного батальона ДПС № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пытался скрыть факт передвижения транспортных средств без специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов.

- Достоверно зная о том, что командир Отдельного батальона ДПС № 3 ГИБДД уполномочен принимать меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предложил ему взятку в сумме 200 тысяч рублей за дачу подчиненным ему сотрудникам указаний о не выявлении и не привлечении к административной ответственности одного из юридических лиц, - рассказали в СК.

Подозреваемый передал требуемую сумму прямо в рабочем кабинете своего коллеги, после чего был задержан сотрудниками управления собственной безопасности. Вину подполковник полиции признал, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.