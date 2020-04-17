Двое жителей Элисты подключились к электросетям для майнинга

Калмыцкие полицейские установили личности двух граждан, причастных к несанкционированному подключению к электросетям для майнинга криптовалюты, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В совершении преступления подозревают двух жителей Элисты. В отношении подозреваемых завели уголовное дело.

По версии следствия, для создания так называемых "криптоферм" использовали специальное энергозатратное оборудование на двух объектах.

По предварительным сведениям, ущерб для энергоснабжающей компании превысил миллион рублей.

Оперативники изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Санкцией статьи Уголовного кодекса "Причинение имущественного ущерба путем обмана" предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.