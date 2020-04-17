В Крыму члены ОПГ осуждены за вымогательство у военнослужащего

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор трем членам этнической преступной группы, вымогавших деньги у военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

Подсудимые под надуманным предлогом в течение нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему денежных средств. За отказ от выполнения требований в названный срок мужчине угрожали физической расправой.

В сентябре 2019 года в Крыму сотрудники УФСБ и военного следственного управления по Черноморскому флоту задержали двух членов преступной группы при получении денег от военного. Третьего члена ОПГ правоохранители взяли в Челябинске. В отношении вымогателей было возбуждено уголовное дело.

16 апреля 2020 года Крымский гарнизонный военный суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении. Одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим - двух лет в колонии общего режима.