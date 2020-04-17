На Урале раскрыли многомиллионное мошенничество в сфере грузоперевозок

Двум жителям Среднего Урала предъявили обвинение в том, что с 2016-го по 2019 годы они обманывали коммерческие компании, которые занимались продажей черного металла и кабеля, а также услугами в сфере грузоперевозок. "Общий ущерб от их деятельности превысил три миллиона рублей", сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Схема была такой: злоумышленники под видом грузоперевозчиков находили в других регионах компании, которым нужно перевезти металл и кабель в Свердловскую область, а потом искали водителей и заключали с ними договора на перевозку от лица владельцев груза. В итоге обе стороны ни о чем не догадывались.

Как рассказал следователь ГСУ ГУ Иван Филькин, подозреваемые по телефону убеждали водителей, которые перевозили грузы, разгружать машины в заранее подобранное место, как правило, не соответствующее указанному в накладных. А владельцам товара также по телефону сообщали, что с грузом все хорошо и он доставлен.

"В итоге похищенный кабель и металл продавались третьим лицам. Сложность этого дела была в том, что преступления совершались с 2016 года, требовалось восстановить всю картину. Кроме того, потерпевшими и водителями-перевозчиками были граждане других регионов", пояснил капитан юстиции Филькин.

Как уточнил пресс-атташе региональной полиции, были проведены обыски по месту жительства фигурантов, экспертизы (в том числе, по исследованию информации в телефонах), большую работу проделали правоохранительные органы по поиску на территории России водителей большегрузов, которые перевозили товар (с ними были организованы очные ставки).

Материалы дела переданы в Орджоникидзевский районной суд Екатеринбурга.