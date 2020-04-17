В Курганской области из-за окурка чуть не сгорела деревня

В Курганской области произошел пожар возле деревни Малое Банниково. Поджигателя нашли, с ним сейчас разбирается полиция.

По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенного окурка. Его бросил мужчина, проводивший время в деревянном домике на закрытой базе отдыха в Кетовском районе. По сухой траве огонь подошел к населенному пункту, перекинулся на лес. Его удалось остановить, но площадь выгорела большая.

По словам начальника управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Станислава Носкова, в регионе усилена работа по выявлению поджигателей. Уже установлено 13 человек, чьи действия привели к пожарам.

Одним из нарушителей оказался сварщик в Шумихинском районе, сообщает сегодня региональное управление МЧС. 11 апреля он работал недалеко от села Малое Дюрягино на высоте 8 метров у электрической опоры. От разлетающихся во все стороны искр загорелась трава, до села оставалось меньше двух километров. Мужчина сообщил в пожарную охрану и до ее прибытия пытался сам потушить огонь. За нарушения правил противопожарного режима его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Напомним, с 5 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим. Запрещено ходить в лес, сжигать мусор, траву, а при сильном ветре и штормовом предупреждении нельзя топить печи.