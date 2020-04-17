В Курганской области на въездах к храмам выставили блокпосты

В Курганской области на въездах в населенные пункты, где есть православные храмы , 18 апреля будут выставлены блокпосты и дополнительные патрули ДПС, чтобы не допустить массового скопления людей во время празднования Пасхи.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Зауралье будут пропускать только местных жителей, а также прибывших из других областей на лечение, похороны или по служебной необходимости.

- Жители соседних регионов, желающие посетить службу в курганских храмах, въехать на территорию области не смогут в связи с действующим здесь режимом самоизоляции, - подчеркивают власти.

Напомним, за нарушение самоизоляции в регионе предусмотрены штрафы: для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, должностных, юридических лиц и предпринимателей - от 10 до 50 тысяч рублей.

По данным регионального департамента здравоохранения на 17 апреля, в области зарегистрировано 13 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Десять находятся в больнице, трое выписаны по выздоровлению.

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