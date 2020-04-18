Бельгийские власти недооценили коронавирус

Бельгийское правительство находится под большим давлением в ситуации с коронавирусом. С учетом количества населения (11 миллионов человек - прим."РГ") страна вышла на первое место в мире по числу погибших от болезни. Местные власти недооценили пандемию, отмечает портал Spiegel.

По данным кризисного центра, общее количество смертей от коронавируса составляет 5 453. За минувшие сутки в больницы были доставлены 303 инфицированных. В стране около 5000 человек госпитализированы по поводу Covid-19, и около пятой части пациентов находятся в реанимации.

В то время как в Италии и Испании, наиболее пострадавших от кризиса, число умерших снижается, в четверг Бельгия объявила новый печальный рекорд: 417 смертей в течение 24 часов. Почти 70 процентов пациентов были зарегистрированы в домах престарелых.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила о продлении комендантского часа до 3 мая.

Между тем с 17 марта в Бельгии действуют строгие правила карантина. Однако, как отмечают специалисты, во многих регионах, в том числе в Брюсселе, люди не особенно напрягались в хорошую погоду. Теперь придется наверстывать упущенное. На улицах бельгийских городов стало непривычно пустынно.