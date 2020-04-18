Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета

Первый вице-премьер Андрей Белоусов до 20 апреля должен подготовить председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по оптимизации расходов бюджета. Такое решение кабинет министров принял в четверг по итогам заседания, на котором рассматривался проект плана дополнительных мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса.

Правительство одобрило второй пакет мер поддержки населения и бизнеса. Министерству экономического развития и Банку России поручено ежедневно следить за реализацией программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования, а Федеральной налоговой службе - проинформировать бизнес о возможности получения прямой финансовой помощи от государства и отработать механизм подачи соответствующих заявлений.