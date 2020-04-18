Беспроцентные кредиты малому бизнесу будут выдавать 14 банков

Минэкономразвития РФ подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что пять банков уже одобрили беспроцентные кредиты на общую сумму более 4,6 млрд рублей.

"К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 25,7 млрд рублей). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк", - говорится в сообщении.

По данным мониторинга ведомства, только пятеркой крупных банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей - малых и микропредприятий из пострадавших отраслей.

Как сообщала ранее "РГ", в четверг Минэкономразвития внесло в Правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия. Кроме этого, правительство на этой неделе приняло решение о предоставлении грантов пострадавшему малому и среднему бизнесу на софинансирование зарплаты сотрудников. На каждого сотрудника при условии сохранения не менее 90% штатной численности государство готово выплачивать сумму в размере МРОТ - 12 130 рублей в месяц.

Помимо этого, в Минэкономразвития напомнили, что проходит сбор заявок от кредитных организаций и по программе отсрочки по кредитам - из 26 заявленных банков соглашения с ведомством заключили уже 8. Общий расчетный портфель по этим заявкам освобождения от процентов по всем заявкам от банков составляет 2,5 млрд рублей, а расчетная сумма кредитов составляет около 75 млрд рублей.