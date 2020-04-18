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18.04.2020 17:57
Рубрика: Культура

"Блуждающие звезды" и апрельские планы Владимира Васильева

Текст: Варвара Карпеева
Владимиру Васильеву 18 апреля исполнилось 80 лет.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

"Сегодня я буду в самоизоляции дома, а отмечать юбилей, как планировали, придется позднее, когда победим вирусную лихорадку", - выразил надежду юбиляр. Его апрельские планы из-за коронавируса пришлось сильно корректировать: перенесена премьера новой постановки Васильева на музыку Моцарта, в которой он сам планировал сыграть главного героя. На осень отложен его конкурс артистов балета "Арабеск" и премьера балета "Анюта" в Перми. Под вопросом и майские гастроли в Москве с алтайским спектаклем Владимира Васильева по Шолом-Алейхему "Блуждающие звезды"...

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Но все это, разумеется, не отменяет праздничного настроения.

Народного артиста СССР, выдающегося танцовщика и хореографа с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Своим вдохновенным созидательным трудом вы вписали яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра. Внесли поистине уникальный вклад в сохранение и развитие легендарных традиций великого русского балета. Выдающийся исполнитель партий классического и современного репертуара, талантливый хореограф, балетмейстер и режиссер - трудно перечислить все грани вашего дарования, и везде Вы добились огромного, заслуженного успеха и признания", - говорится в телеграмме президента страны, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: instagram.com/mikhailovskytheatre
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"Во всем мире Вы олицетворяете величие и красоту русского балета. Уникальный стиль Владимира Васильева - это совершенная техника, особая пластика, музыкальность, экспрессия, сила и глубина чувств, воплощенные в танце. Каждый Ваш выход на сцену Большого театра и Гранд-опера, Римской оперы, Ковент-Гарден и Метрополитен-опера становился событием. Талант балетмейстера и режиссёра помогает Вам ставить множество ярких спектаклей на лучших оперных сценах. Благодаря Вашему педагогическому мастерству на балетном небосклоне зажглось немало звёзд", - отмечается в телеграмме Михаила Мишустина на сайте правительства России.

"Вы - гордость советского и российского балета, артист, обладающий уникальным талантом и даром перевоплощения. Ваши искусство танца, хореографическое и актерское мастерство покорили любителей балета в нашей стране и за рубежом", - цитирует слова Вячеслава Володина сайт Госдумы.

Справка "РГ"

Владимир Васильев тридцать лет был солистом Большого театра - с 1958 по 1988 год. Пять лет возглавлял главный театр страны - с 1995 по 2000 года являлся художественным руководителем - директором Большого театра. Работал с ведущими хореографами своего времени - Касьяном Голейзовским, Леонидом Якобсоном, Леонидом Лавровским, Ростиславом Захаровым, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром, Роланом Пети. Многие свои партии готовил с педагогами Алексеем Ермолаевым и Галиной Улановой. В 1958 году был партнером Улановой в балете "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена.

Одной из самых известных ролей в карьере Васильева стал Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна. Среди других знаменитых работ танцовщика - Базиль ("Дон Кихот" Людвига Минкуса), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана), Щелкунчик-принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского), Дезире ("Спящая красавица" Петра Чайковского), Иван Грозный ("Иван Грозный"), Ромео ("Ромео и Джульетта") - оба на музыку Сергея Прокофьева.

Фото: Александр Корольков/РГ
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С 1971 года выступает в качестве хореографа, поставил ряд авторских балетов и их классических версий в России и за рубежом. В качестве сорежиссера и балетмейстера создал телебалеты "Анюта", "Дом у дороги" и художественный фильм "Фуэте", сорежиссер фильма "Мир Улановой" и нескольких документальных лент. Хореограф мюзикла "Юнона и Авось", оперных постановок Франко Дзеффирелли "Аида" и "Травиата".

В 1980-1990 годах преподавал в ГИТИСе и возглавлял балетмейстерский факультет. С 2000 года - основатель и куратор Школы "Большой" в Бразилии, с 2013 года ведет свою творческую мастерскую, где работает с современными хореографами. С 1998 года - президент Фонда Галины Улановой, с 1990 года - бессменный художественный руководитель конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь), председатель жюри престижных международных конкурсов.

Среди его наград - Государственные премий СССР и РФ, ордена Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медали ЮНЕСКО им. Пабло Пикассо, государственные ордена Италии, Японии, Литвы, Бразилии, Франции и многие другие международные премии и награды.

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