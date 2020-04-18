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18.04.2020 20:13
Рубрика: В мире

Более 20 тысяч человек умерли от коронавируса в Испании

Текст: Андрей Васильев

Число погибших от COVID-19 в Испании, одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в мире, превысило 20 000 человек после 565 новых смертельных случаев, зарегистрированных за последние 24 часа. Число умерших достигло в субботу 20 043. При этом рост был немного ниже, чем в пятницу, когда было зарегистрировано 585 смертельных случаев, сообщает The Guardian.

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Министерство здравоохранения Испании добавило, что общее количество случаев заболевания коронавирусом в субботу выросло до 191 726 в сравнении со 188 068 случаями по состоянию на пятницу.

В Великобритании официальное число погибших от смертельного вируса превысило отметку в 15 тысяч. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 888 новых смертельных случаев. По данным института Джона Хопкинса, ведущего учет случаев заражения и смерти от коронавируса в режиме онлайн, в Великобритании по состоянию на 20:00 субботы по московскому времени от болезни умерли 15 644 человека.

Всего на этот же момент, согласно данным института, в мире заразились коронавирусом 2 284 018 человек, из них умерли 156 091.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

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