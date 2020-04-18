Британцы жгут сотовые вышки из-за боязни распространения вируса

В Британии начались поджоги вышек сотовой связи поколения 5G. В социальных сетях распространяются слухи, что эти технологии снижают иммунитет и повышают риски заражения коронавирусом. Однако связь между сетями и ухудшением здоровья людей никто не доказал. Неизвестен и первоисточник появления таких слухов, сообщает телеканал Euronews.

Всего за несколько дней поджоги произошли в Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. В Ливерпуле вышку 5G сожгли спустя всего лишь несколько дней после ее установки. Согласно теории заговора, активно распространяемой в сетях, базовая станция генерирует высокий уровень излучения. Поэтому у людей снижается иммунитет. Утверждается также, что в китайском Ухане, откуда и началось распространение COVID-19 в декабре 2019 года, перед началом эпидемии были запущены в эксплуатацию станции 5G.

Специалисты отвергают какую-либо связь между сетями 5G и пандемией. При этом отмечается, что Ухань является городом с высокой плотностью населения. Это и стало одной их основных причин быстрого распространения инфекции. Кроме того, вирус активно проявляет себя и в других крупных населенных пунктах, где нет сетей пятого поколения.

"Такие истории классифицируются как дезинформация. Нет ни географической, ни какой-либо другой корреляции между распространением 5G и распространением вируса.Такие платформы, как YouTube и Facebook, уже удаляют такой контент", - подвел итог дискуссии представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.