Чем покорил Эдуард Ханок меломанов Союзного государства

На вопрос, где чаще всего могут в эти дни пересекаться творческие парсеки народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка, композиции которого десяток раз попадали в финал "Песни года" еще в СССР, сам композитор, который 18 апреля отмечает свое 80-летие, считает, что у него в Союзном государстве существуют три символа.

Во-первых, у музыкального самородка, рожденного в Казахстане, есть именная елочка по соседству с филармонией в белорусской столице. Во-вторых, не без гордости поясняет юбиляр, в городе над Бугом - в Бресте - ему поставили в городском саду именную скамейку. Ну и самый почитаемый символ - его мелодия, которая ежегодно 9 мая звучит на Красной площади.

Народный артист Беларуси, который подарил своему поколению бессмертные шлягеры: "Малиновка", "Вы шуміце, бярозы", "Здравствуй, чужая милая", "Потолок ледяной", и в дни своего юбилея с удовольствием перелистывает страницы богатой песенной биографии.

Уже в послевоенном Бресте будущий композитор окончил музыкальную школу, чуть позже получил диплом с отличием Минского музыкального училища, а в 1969-ом окончил Московскую консерваторию, в стенах которой и написал свою первую песню.

Правда, сам маэстро в одном из интервью дал понять, что не планировал становиться автором песенного жанра, хотя и довольно быстро понял, что в классике больших высот ему не добиться. Он успел поработать и на Украине, прежде чем судьба не подарила ему встречу с Эдуардом Хилем. Именно композиция "Потолок ледяной, дверь скрипучая" в аранжировке прославленного баритона и стала его первой песней года без малого 50 лет назад.

Трудно спорить с гипотезой психологов, утверждающих, что музыкальный гений - вопрос количества. Вот и в судьбе Эдуарда Ханка уже через пять лет рождается его один из самых гармоничных хитов - "Малиновка". Ее дебют состоялся, как ни странно, в ресторане брестской гостиницы, где она, по мемуарам музыкальных критиков, стала настолько популярной, что ее бисировали по десять раз за вечер.

Кстати, вспоминают краеведы, в те дни на берега Буга приехали гастролировать легендарные "Верасы". Они с удовольствием сначала несколько дней слушали эту лирическую мелодию композитора, а затем включили ее в свой репертуар. Чуть позже Ханок написал для популярного коллектива легендарные хиты: "Завіруха" и "Я у бабушки живу". Но особенно до сих пор Эдуард Ханок гордится мелодией "А я лягу-прылягу" в исполнении ансамбля "Сябры", которая уже долгие годы считается в Беларуси народной песней.

Композиции маэстро, полагают музыковеды, давно уже заняли почетное место и в репертуаре звезд современной эстрады, среди которых "Песняры", Алла Пугачева, Лев Лещенко, "Самоцветы". И хотя Эдуард Ханок много лет назад объявил о завершении музыкальной карьеры, его мелодии и сегодня звучат голосами уже нового поколения.

Кроме того, композитор известен музыкой к спектаклям "Брестская крепость", "Дворовый концерт", "Прощальный ужин", детскому мюзиклу "Маленькая страна", к фильмам "Ясь и Янина" и "Зеленые фрегаты", анимационным лентам "Квака-задавака", "Листопадничек".

Талантливый человек талантлив во всем, эту закономерность уже много веков подтверждают любители искусства. Вот и белорусский композитор в последние годы с головой ушел в науку. Он развивает и совершенствует свою уникальную "теорию творческих волн", а все свободное время решил посвятить семье.

Но мир музыкальных открытий, который он подарил своим талантом, с восхищением и сегодня добавляет оптимизма неравнодушным слушателям Союзного государства.