Департамент имущественных отношений создан в Минфине РФ

Министерство финансов РФ сформировало три новых департамента: регулирования имущественных отношений, налоговой политики, а также департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка.

По данным пресс-службы министерства, директором департамента имущественных отношений назначен Андрей Воронцов, пишет ТАСС. Новая структура будет заниматься координацией и контролем деятельности Росимущества. Среди основных задач - реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Директором департамента налоговой политики назначен Данил Волков. Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка возглавил Никита Золкин.