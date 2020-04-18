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18.04.2020 17:44
Рубрика: Экономика

Дептранс Москвы анонсировал введение автоматической проверки пропусков

Текст: Ирина Огилько

С 22 апреля система автоматической проверки пропусков на городском общественном транспорте заработает в столице. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Согласно данным пресс-службы, сегодня сотни тысяч людей продолжают ежедневно ездить на работу и обеспечивать жизнь города. По поручению мэра Москвы для обеспечения соблюдения социальной дистанции и исключения личного фактора запускается система автоматической проверки пропусков. Заработает она с 22 апреля. Действовать она будет в городском транспорте, в том числе и в метро. Проверка будет осуществляться прямо на турникетах через карты "Тройка" и социальные карты. Для этого пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Пассажиры областного транспорта должны привязать к своему пропуску карту "Стрелка".

Как сообщает пресс-служба привязать карту к пропуску можно несколькими способами. Имея пропуск, можно через портал mos.ru вписать в него номер карты "Тройка". Еще один вариант - для привязки карты обратиться по короткому номеру 7377.

Дептранс предупреждает, что с 22 апреля оплатить проезд бумажными билетами, банковскими картами и другими средствами будет нельзя. Для оплаты проезда использовать можно только карты "Тройка", "Стрелка" и социальную карту.

Если возникли вопросы, можно звонить по телефону контакт-центра: +7 (495) 539-54-54

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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