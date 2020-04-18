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Дочь актрисы Веры Воронковой заявила, что ударилась сама

Новости
    18.04.2020, 15:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Мария, тринадцатилетняя дочь Заслуженной артистки России Веры Воронковой, опровергла информацию о своем избиении матерью. Акцентируя, что мать ее "выставили не в лучшем свете" в этой истории.

Фото: kino-teatr.ru
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В то время как сама Воронкова призналась в беседе с РЕН ТВ, что действительно в день инцидента "была не на высоте" и ударила дочь. Которая "выносила ей мозг".

Напомним. Ребенок попал в травмпункт, как сообщалось, с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и многочисленными мелкими повреждениями по всему телу.

Журналистам удалось связаться с девочкой. Которая заявила: "Я могу сказать, что это неправда". По словам Марии, она "сама случайно неудачно поскользнулась и упала, ударилась головой".

После чего попросила старшего брата заехать за ней, так как у него есть машина. На которой родственник, сын Воронковой от первого брака, доставил ребенка в травмпункт.

"Сейчас все хорошо. Просто ушиб, ничего серьезного. Очень жаль, что маму выставили не в лучшем свете", - приводит слова Марии teleprogramma.pro.

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