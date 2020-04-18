Эксперты предрекли дефицит кофе на мировом рынке из-за коронавируса

Распространение коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к острому дефициту на мировом рынке кофе. В настоящее время в Бразилии, Колумбии и Перу сложилась критическая ситуация с поставками кофейных зерен из-за нехватки рабочей силы при сборе урожая, сообщает Bloomberg. На эти страны приходится почти две трети мирового рынка мировых поставок кофейных зерен арабика.

Из-за введения режима изоляции во многих странах континента сбор кофейных зерен оказался парализован из-за того, что работники трудятся целой группой и возникает большой риск заражения в случае заболевания одного из них. Кроме того, данная работа является низкооплачиваемой и хозяевам плантаций, тем более в нынешних условиях, становится все труднее нанять сборщиков урожая.

Из-за закрытия банков, перебоев с поставками, введения жестких санитарных норм нарушается вся цепочка по производству и реализации кофе в мире. В этой связи эксперты прогнозируют существенное увеличение цен на кофе уже к концу 2020-го года. По данным издания, потребители стали активнее скупать кофе в магазинах, пользуясь тем, что некоторые из них ввели специальные скидки на него.