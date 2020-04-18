Евросовет подтвердил отказ от евробондов для восстановления экономики

В Евросоюзе вряд ли выпустят так называемые евробонды для восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. По этому поводу существуют различные мнения, а принятие решения требует единогласия, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Все 27 государств-членов выступают за взаимную солидарность. Нужно только найти правильные инструменты. Для этих целей, особенно в первые два года, как нельзя лучше подойдет бюджет ЕС на 2021-2027 годы", - пояснил он.

По словам Мишеля, общий бюджет можно использовать как основу для разработки новых инструментов финансирования и привлечения инвестиций.

"Мы должны быть креативными, конструктивными и инновационными", - добавил председатель Евросовета.

Мишель также напомнил, что до настоящего времени страны ЕС договорились о пакете помощи в размере 540 миллиардов евро, который состоит из кредитных обязательств Европейского стабилизационного механизма (ESM), кредитов Европейского инвестиционного банка, а также программ по оказанию помощи бизнесу, сельскому хозяйству и людям, рабочая неделя которых сократилась из-за кризиса.

Напомним, ранее страны-члены ЕС не смогли договориться о выпуске евробондов. На этом настаивали Италия, Испания, Франция и Португалия, наиболее сильно пострадавшие от кризиса. Однако в Берлине выступили против этой идеи.

"Вы не передаете кредитную карточку посторонним, особенно если не можете проверить расходы", - пояснил немецкий министр финансов Олаф Шольц.

Эксперты отмечают, что ответственность за евробонды должны нести все государства ЕС, в том числе Германия с высоким кредитным рейтингом. Это означало бы более низкие проценты по займам.