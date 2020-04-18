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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура обнаружила ресурсы, распространяющие фейки о коронавирусе

Текст: Иван Егоров

Прокуратура потребовала возбудить дело против автора фейка о вывозе под покровом ночи погибших из обсервационного центра в Москве.

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Фото: Сергей Куксин/РГ
Генпрокуратура передала Роскомнадзору список распространявших фейки ресурсов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время мониторинга интернета были выявлены сообщения о том, что якобы из обсервационного центра в Крылатском ночью вывозятся трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, согласно официальной информации, этот обсервационный центр предназначен для карантина здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

По факту этой публикации прокуратура Москвы провела проверку. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела уголовном за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Фото: iStock
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Кроме того, как сообщили в надзорном ведомстве на YouTube был выявлен видеофайл "Заражение COVID-19 происходит через тесты", где автор утверждает, что "коронавирус разработан в лаборатории из вируса летучих мышей, который не передается от человека к человеку. К людям его заносят через тестирование, так как 15-20 % тестов заражены. Воздушно-капельным путем он не переносится".

Между тем, на официальных интернет-ресурсах "Стопкоронавирус.РФ", Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения сообщается, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем.

По мнению Генпрокуратуры, утверждение автора видеообращения о том, что заражение происходит в результате тестирования, может послужить основанием для отказа людей от его проведения и несвоевременному оказанию помощи лицам с тяжелым течением болезни.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
ВОЗ объявила о "пандемии фейков"

Кроме того, на портале "nn-card.com" размещена информация о необходимости получения карты жителя Нижегородской области для передвижения граждан по территории данного региона. Для этого требуется скачать приложение на свой мобильный телефон. Этот фейковый сайт практически полностью копирует адрес официального портала "Карта жителя Нижегородской области", размещенный по адресу: nn-card.ru. Именно на нем, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области, жителям планирующим покинуть свое место проживания необходимо оформить заявку.

Информация о всех перечисленных материалах и сайтах Генпрокуратура передала в Роскомнадзор доя блокировки.

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