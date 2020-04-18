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18.04.2020 05:41
Рубрика: Общество

Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны к созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса.

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При этом он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 должна стать доступной для всех и повсюду. Созданная вакцина должна восприниматься как всемирное общественное достояние, отметил Гутерреш в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разработка вакцин против коронавирусной инфекции идет успешно. По его словам, этой работой занимаются специалисты на семи научных площадках. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что начались работы по доклиническому тестированию вакцины. Есть обнадеживающие результаты, заметил он.

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