Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны к созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса.
При этом он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 должна стать доступной для всех и повсюду. Созданная вакцина должна восприниматься как всемирное общественное достояние, отметил Гутерреш в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разработка вакцин против коронавирусной инфекции идет успешно. По его словам, этой работой занимаются специалисты на семи научных площадках. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что начались работы по доклиническому тестированию вакцины. Есть обнадеживающие результаты, заметил он.
We need a global coalition to develop a #COVID19 vaccine, which must become available and affordable for everyone, everywhere.— António Guterres (@antonioguterres) April 17, 2020
It must be considered a global public good.